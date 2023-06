Piscina, centro benessere e campo da paddle: lo yacht di 6 piani nel Golfo di Napoli 

PUBBLICITÀ

Porta il nome di ‘Aviva’ e, nonostante sia stato costruito solo nel 2017, lo yacht di Joe Lewis, imprenditore inglese proprietario del Tottenham, è già iconico. Lo yacht dallo scafo azzurro sta attraversando le acque partenopee.

Uno yacht da ‘Premier League’

Lo yacht di Lewis è da poco arrivato nelle acque del Golfo di Napoli e notarlo non è stato affatto difficile. Merito del suo particolare scafo azzurro ma soprattutto della sua, maestosa struttura. Lo yacht di lusso è infatti molto alto; conta, per l’appunto, la bellezza di sei piani. Il maestoso ‘Aviva’ del proprietario del Tottenham pare essere a tutti gli effetti una lussuosa villa galleggiante. Aviva è stato costruito, come detto in precedenza nel 2017, dall’azienda tedesca Abeking & Rasmussen grazie al progetto di Reymond Langton.

‘Aviva’ è un gioiello di ingegneria e di design; lungo ben novantotto metri, le sue otto cabine possono ospitare fino a sedici passeggeri mentre sono 25 i membri dell’equipaggio che possono trovarsi a bordo. I comfort e le attività presenti all’interno dello yacht sono innumerevoli. Nei sei piani che caratterizzano Aviva infatti è possibile trovare: piscina, bar, palestra, idromassaggio, cinema. Quello che però sorprende maggiormente è la presenza di un campo da padel regolamentare.