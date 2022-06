Covid, in aumento i ricoveri e l’indice Rt: nove regioni ad “alto rischio” 

Dopo due mesi e mezzo di stabilità l’indice Rt covid sale sopra la soglia epidemica superando l’uno, l’incidenza è in aumento ed otto regioni sono sotto osservazione. Era dal 18 Aprile che l’indice di trasmissibilità covid Rt non superava l’uno. Nelle due settimane di giugno i dati riportano un rialzo dei contagi e della trasmissibilità. Tra il primo giugno ed il quattordici infatti l’Rt calcolato sui casi sintomatici è stato di 1,07 superando lo 0,83 della settimana precedente.

I dati Covid

Anche l’incidenza settimanale pare essere in aumento; la settimana che va dal 17 giugno al 23 ha registrato un +62%: 504 ogni 100.000 abitanti. I numeri dell’incidenza sono quindi in rialzo rispetto a quelli della settimana precedente (10/06 – 16/06) che registrava 310 ogni 100.000 abitanti. Questi sono i dati delle prime settimane di giugno monitorati dal Iss-ministero della salute sull’andamento dell’epidemia covid. Dai dati registrati si evince anche un rialzo di ricoveri sia in reparti ordinari che in quelli in terapia intensiva. Il tasso di occupazione sale infatti al 2,2 rispetto al 1,9 della settimana precedente. Ad aumentare in generale è anche il tasso di occupazione nazionale in aree mediche che questa settimana supera il 6,7% della previa arrivando al 7,9%.

I numeri delle regioni

Tutti questi dati hanno infatti portato alla specifica da parte del report del Iss-mininistero che nessuna regione o provincia autonoma questa settimana è classificabile come a basso rischio. Dodici regioni sono state infatti dichiarate a rischio moderato mentre nove ad alto rischio. Nello specifico l’incidenza dei casi Covid supera i 500 per 100.000 abitanti in otto regioni. Abruzzo (533,1), Emilia Romagna (512,0), Friuli Venezia Giulia (552,4), Lazio (672,7), Sardegna (680,7), Sicilia (563,2), Umbria (560,9) e Veneto (623,0).

Per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ordinari ospedalieri questa settimana a superare il valore d’allerta fissato al 15% sono due regioni. A superare la soglia per l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti covid sono infatti L’Umbria (17,7%) e la Sicilia (17,6%).