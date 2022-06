Calendario Serie A 2022-2023, Napoli sfida il Verona alla prima giornata: debutto al Maradona con una squadra inedita

Sarà Hellas Verona-Napoli la prima partita da affrontare per gli azzurri nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A che si giocherà nel weekend del 14 agosto.

A febbraio erano state definite le date del torneo 2022-2023 e proprio per via di Qatar ’22 si comincerà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, e si chiuderà più tardi, con l’ultimo turno in programma domenica 4 giugno 2023. In mezzo la lunga sosta per lasciare spazio alle nazionali, con la A che sarà impegnata fino al weekend del 13 novembre prima di dare spazio alla Coppa del Mondo, che invece inizierà il 21 novembre. Di conseguenza, da agosto almeno fino all’interruzione di novembre, si giocherà ogni settimana anche il mercoledì, con la Serie A che si alternerà alle coppe europee.

Si parte col Verona, si finisce con la Sampdoria in casa, nel mezzo un calendario ricco di impegni per il Napoli di Spalletti 2.0. Ecco il calendario completo del Napoli

1 Verona-Napoli

2 Napoli-Monza

3 Fiorentina-Napoli

4 Napoli-Lecce

5 Lazio-Napoli

6 Napoli-Spezia

7 Milan-Napoli

8 Napoli-Torino

9 Cremonese-Napoli

10 Napoli-Bologna

11 Roma-Napoli

12 Napoli-Sassuolo

13 Atalanta-Napoli

14 Napoli-Empoli

15 Napoli-Udinese

STOP PER IL MONDIALE

16 Inter-Napoli

17 Sampdoria-Napoli

18 Napoli-Juventus

19 Salernitana-Napoli

GIRONE DI RITORNO

20 Napoli-Roma

21 Spezia-Napoli

22 Napoli-Cremonese

23 Sassuolo-Napoli

24 Empoli-Napoli

25 Napoli-Lazio

26 Napoli-Atalanta

27 Torino-Napoli

28 Napoli-Milan

29 Lecce-Napoli

30 Napoli-Verona

31 Juventus-Napoli

32 Napoli-Salernitana

33 Udinese-Napoli

34 Napoli-Fiorentina

35 Monza-Napoli

36 Napoli-Inter

37 Bologna-Napoli

38 Napoli-Sampdoria