Covid, ancora dati in risalita in Campania. De Luca: “Occhi aperti o richiudiamo l’Italia”

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.407 positivi su 19.849 tamponi esaminati, 518 in più di ieri con 341 tamponi processati in meno. Di questi, 5.034 su 15.637 sono positivi al tampone antigenico mentre 373 su 4.212 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 27,24%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 24,21%.

Se sale a 10.598 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 342 ricoverati con sintomi, 42 in più di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, sei in più di ieri.

Covid, De Luca: “Teniamo gli occhi aperti se non vogliamo richiudere l’Italia”

“Sul Covid io sono sulla linea della prudenza. Noi abbiamo quasi dieci volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione. È vero che c’è una minore aggressività del virus, abbiamo molti meno ricoveri in terapie intensive e negli ospedali, ma è altrettanto vero che se i numeri crescono di 10 o 20 volte, cresceranno anche le situazioni di gravità sanitaria”. Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della situazione sanitaria in Campania a margine dell’evento di presentazione della ricerca promossa da Svimez e Utilitalia su “Rapporto Sud, le Utilities per il rilancio del Mezzogiorno” al museo Darwin Dohrn di Napoli.

Covid, nella mappa Ecdc l’Italia torna in rosso scuro

Sono 56.166 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 248.042 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,6%. Gli attuali positivi sono 652.572 (+27.559 rispetto a ieri) e i dimessi/guariti sono 17.251.095 (+29.798). I deceduti in totale sono 167.967.

L’Italia torna a colorarsi nuovamente di rosso scuro, inserita nella fascia di maggiore rischio Covid all’interno della mappa a colori dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. La mappa, che viene elaborata ogni giovedì, si basa sui dati relativi ai nuovi contagi, registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti, e sul tasso di soggetti positivi emersi dai test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Stando proprio all’ultimo aggiornamento diffuso, le uniche aree del Paese ad essere indicate in una colorazione differente, ovvero il rosso chiaro, sono solamente il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta.

La mappa, considerando anche altri Paesi del continente europeo, fa emergere come il rosso scuro caratterizzi, oltre all’Italia, pure la Francia, il Portogallo, l’Islanda e parte dell’Austria e della Grecia, indicate invece in rosso chiaro, quindi con un grado di rischio inferiore, nell’area restante. Stessa colorazione, il rosso chiaro, che contraddistingue poi Paesi come l’Irlanda, la Slovenia, alcune regioni della Spagna, una parte del Belgio e della Croazia, oltre ad una piccola area situata in Finlandia. Infine, in arancione, fascia che caratterizza le aree a minor rischio Covid, viene evidenziata solamente la Lettonia. Il resto dell’Unione Europea, per quanto si evince dall’ultima versione della mappa, viene segnalata in grigio, colorazione che indica un livello di test anti-Covid insufficiente per determinare la stratificazione del rischio legato alla malattia.