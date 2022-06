Uscita dell’Asse Mediano Giugliano-Parete bloccata, camion perde materiale liquido sull’asfalto

Traffico paralizzato in Via Pigna a Giugliano, dove un autocarro ha perso quello che è presumibilmente del materiale liquido. Per questo motivo, dunque, si è creato più di qualche disagio per gli autisti che, facilmente, avrebbero potuto mettere a rischio la propria incolumità.

L’intervento delle forze dell’ordine

In poco tempo, difatti, sono sopraggiunte 3 auto e diversi agenti della polizia municipale, che hanno cosparso del sale sull’asfalto per evitare ‘sbandamenti’ da parte degli automobilisti. Ci è voluto un po’ di tempo affinché la situazione tornasse alla normalità, con il traffico rimasto paralizzato per diverse decine di minuti. Nel mentre le operazioni degli agenti per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo che, per fortuna, non si è verificato.