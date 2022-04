Covid in Campania: oltre 10mila nuovi positivi, ma diminuiscono i ricoverati in TI

L’aggiornamento quotidiano sulla situazione Covid in Campania.

10.785 nuovi positivi al Covid in Campania

Sono 10.785 i nuovi positivi al Covid oggi, 27 aprile, in Campania. Di questi, 772 sono risultati positivi al tampone molecolare, mentre 10.013 a quello antigenico; su un totale di 50.908 tamponi (8.135 molecolari e 42.773 antigenici) nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività – il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – risulta così essere del 21,18%. Leggermente più basso rispetto ai dati di ieri, per i quali era al 22,51%, con 4.456 nuovi positivi Covid in Campania emersi dall’analisi di 19.796 tamponi.

I decessi delle ultime 24 ore

Questi i dati dell’ultimo bollettino Covid in Campania, del 27 aprile 2022, che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento dei positivi del Ministero della Salute. Si registrano anche 5 nuovi morti per Covid, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 1 nei giorni precedenti ma registrato ieri.

I numeri dei posti letto disponibili

La Campania, dall’inizio di questa settimana, ha ulteriormente diminuito i posti letto di terapia intensiva disponibili. I letti, infatti, sono scesi da 581 a 567. Tuttavia, nel bollettino di oggi aumentano i ricoveri Covid 19 in area medica negli ospedali della Campania. Mentre, invece, calano i degenti nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva sono 40 su 567 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 742 a 751 (+9) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Positivi del giorno: 10.785

di cui:

Positivi all’antigenico: 10.013

Positivi al molecolare: 772

Test: 50.908

di cui:

Antigenici: 42.773

Molecolari: 8.135

Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40

Letti di degenza disponibili: 3.160 (*)

Letti di degenza occupati: 751

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.