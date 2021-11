Marano piange un’altra vittima di Covid, muore un giovane papà

Marano piange una nuova vittima per Covid. Si tratta di un giovane papà. Secondo quanto riportato da Terra Nostra News, l’uomo era stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti e, al momento dell’ingresso nella struttura, era risultato negativo al tampone. Purtroppo in seguito ha contratto il virus che non gli ha lasciato scampo. Lascia un figlio di 13 anni.

Bollettino Covid di oggi in Campania

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Covid in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 814 positivi su 27.325 tamponi esaminati, 321 in più di ieri con 1.927 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,98% dei test, quasi il doppio di ieri quando il tasso di positività era all’1,69%.

Se sale a 8.111 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 283 ricoverati con sintomi, due in più di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.