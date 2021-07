Dopo quasi due anni di assenza, nel porto di Salerno oggi è attraccata la prima nave da crociera. Si tratta della Main Shift 4, proveniente da Cannes e con a bordo 1200 passeggeri. All’attracco, però, si è resa necessaria l’applicazione del protocollo anti Covid a causa della positività di un membro dell’equipaggio.

Da quanto si apprende la donna era già in quarantena da giorni e, all’arrivo a Salerno, la sanità marittima ha provveduto ad applicare l’iter previsto in questi casi. La donna trasferita al polo Covid di Scafati (Salerno) ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Gli altri membri dell’equipaggio sottoposti a tampone che ha dato esito negativo. L’applicazione delle misure di sicurezza ha, inevitabilmente, provocato qualche ritardo sulla tabella di marcia dei passeggeri che hanno potuto iniziare l’escursione ‘in bolla’. Come previsto dalle normative – soltanto dopo qualche ora

Covid: a Napoli riapre reparto degenza e sub Ospedale Mare

Salgono i contagi da covid19 e comincia a rimettersi in moto a Napoli la macchina degli ospedali per essere pronti a un eventuale aumento dei ricoveri.

Da oggi ha riaperto il Covid Residence dell’Ospedale del Mare che era stato chiuso al calo dei contagi e sottoposto a lavori per l’alimentazione degli impianti di bypass con 2 chilometri di tubazioni e 3 chilometri di cavi posati.

Il Covid residence ha le terapie ordinarie e le sub-intensive del covid e da oggi è pronto ad accogliere nuovamente i malati. Stamattina è arrivato subito il primo positivo, un membro della delegazione turca atterrata a Napoli per il G20. Ancora chiuso, invece, il Covid center con i moduli prefabbricati, in cui ci sono le terapie intensive, al momento non c’è una richiesta che ne impone la riapertura.

