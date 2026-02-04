PUBBLICITÀ
Da Fendi e Louis Vuitton alle maglie del Napoli, blitz nel mercato della Maddalena

Di Gianluca Spina
I finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno dato esecuzione a un piano di controlli mirati alle attività illecite che insistono nei pressi del mercato rionale della Maddalena, ubicato a ridosso della centralissima Piazza Garibaldi e che attira l’attenzione dei turisti appena giunti alla Stazione Centrale.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno sequestrato migliaia di articoli contraffatti, tra cui capi d’abbigliamento, scarpe e pelletteria dei più noti brand (tra cui Fendi, Louis Vuitton, Dior), nonché numerose magliette riproducenti il marchio contraffatto della SSC Napoli.

Sono stati sottratti alla illecita vendita, altresì, oltre 1.100 DVD riprodotti illegalmente, contenenti opere musicali e cinematografiche, in violazione della normativa sul diritto d’autore.

È stato, inoltre, sottoposto a sequestro un autoveicolo utilizzato per il trasporto e il deposito della merce contraffatta, peraltro già oggetto di fermo fiscale.

Al termine degli interventi, le Fiamme Gialle hanno denunciato a vario titolo 4 responsabili, di cui due di nazionalità extracomunitaria, per i reati di contraffazione, ricettazione e vendita di supporti contenenti riproduzioni di opere musicali e cinematografiche abusive.

Uno di essi, di origine gambiana, risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un precedente provvedimento di allontanamento dall’Italia, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio per la successiva espulsione.

I provvedimenti in rassegna sono misure eseguite in fase di indagini, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

