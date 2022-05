Da Nankurunaisa al successo, il tatuatore ‘Roberto Rincon official’ spopola su TikTok

E’ diventato famoso grazie al tormentone “Nankurunaisa/Nevergiveup”, una scenetta dove per scherzo sbagliava il tatuaggio ad un ragazzo. Il video diventò virale ottenendo milioni di visualizzazioni. Dopo Instagram anche su TikTok sta spopolando il tatuatore ‘Roberto Rincon official”, situato in Via San Vito 90 a Giugliano. Roberto su Instagram vanta 33mila followers, ma è su TikTok che negli ultimi tempi sta avendo un grandissimo successo grazie a 74.9K Follower e 1.7 Mlm di ‘Mi piace’. Alcuni video hanno superato anche il milione di visualizzazioni.

Roberto si è creato un personaggio unico e particolare, molto divertente e apprezzato per la sua simpatica ma soprattutto per la sua professionalità e bravura. Anche se per scherzo sbaglia i tatuaggi, in realtà i suoi lavori piacciono a tantissime persone. A settembre ci sarà l’apertura dell’agenda per prenotarsi già per il 2023. Da quando ha iniziato con il video Nankurunaisa, continua a sbagliare ironicamente ma i suoi follower vogliono i suoi lavori sulla propria pelle. La sua clientela cresce di settimana in settimana, grazie al passaparola. Tutti sono soddisfatti, del resto basta andare a vedere i commenti alle foto che pubblica sui social per rendersi conto del successo.

PROFILO INSTAGRAM: https://www.instagram.com/roberto_rinkon_official/?hl=it

PROFILO TIKTOK: https://www.tiktok.com/@roberto_rincon?lang=it-IT