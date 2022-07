Dalla paura alla gioia, è fuori pericolo la bimba azzannata dal rottweiler a Torre del Greco

Un primo spiraglio di luce per la piccola di due anni e mezzo ferita a Torre del Greco da un rottweiler, dopo dieci giorni di paura esce dalla rianimazione. La bambina di due anni e mezzo fu ferita gravemente dal cane di grossa taglia, all’inizio le sue condizioni avevano fatto pensare anche al peggio. Dopo dieci giorni di rianimazione la piccola è fuori pericolo.

La piccola ha affrontato dieci giorni di rianimazione ed ora si trova al reparto del Santobono. Un ottimo segno per la piccola e la sua famiglia, le sue condizioni sono in stato di miglioramento. Da quanto spiegato alla famiglia alla piccola era già stato tolto l’aiuto polmonare nonostante la perdita di sangue continuasse. Una volta tolto il drenaggio i medici hanno preso l’importante decisione: spostare la piccola in reparto. In reparto ovviamente i genitori avranno maggiore possibilità di vederla.

L’attacco del rottweiler

La piccola si trovava nell’area all’aperto di un’abitazione in Via Montedoro quando è stata ferita. Nella zona all’aperto della casa di alcuni parenti un rottweiler era sfuggito ai proprietari aggredendo la piccola e la nonna. Quest’ultima infatti aveva tentato di proteggere la piccola nipotina prendendola in braccio. Subito trasportata al vicino ospedale Maresca la bimba era arrivata in arresto cardiorespiratorio. I sanitari presenti hanno stabilizzato e curato la piccola prima del successivo trasferimento al Santobono. Possono quindi tirare un primo sospiro di sollievo i parenti e gli amici della piccola di due anni e mezzo. “Le preghiere non sono mai vane se fatte con il cuore” queste le parole pronunciate da un’amica di famiglia alla notizia.