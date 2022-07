Bambina di 2 anni azzannata da un rottweiler, è grave al Santobono

Una bambina di 2 anni e 8 mesi è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale Santobono di Napoli. Come si legge su Il Corriere del Mezzogiorno, la piccola è stata aggredita ieri sera da un rottweiler, forse a casa di alcuni parenti. La bimba è arrivata al nosocomio napoletano trasferita dall’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove era stata trasportata in gravi condizioni in un primo momento.

Secondo quanto trapela dai sanitari del Pronto Soccorso e dalla polizia – si legge sul CdM – la bambina sarebbe giunta al Maresca in arresto cardiaco, con ferite lacero contuse ad addome e torace. Rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso a Napoli. La prognosi è riservata. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissario di Torre del Greco.