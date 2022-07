Davide Paitoni suicida in carcere, sgozzò e uccise il figlio di 7 anni

Davide Paitoni si è suicidato in carcere, stava scontando la pena per aver ucciso il figlio di 7 anni il primo gennaio scorso. Il 40enne era accusato di aver ucciso il piccolo di 7 anni nella propria casa a Varese.

Le accuse a Paitoni

A Morazzone, Varese, Paitoni era ai domiciliari dopo aver tentato di uccidere un collega, durante la pena lo scorso gennaio ha ucciso suo figlio. Il piccolo Daniele aveva solo sette anni quando ha perso la vita pare dalle mani dello stesso padre. Ieri la richiesta del legale di Paitoni di procedere con una perizia psichiatrica era stata rifiutata. Non sarebbe stato quindi sottoposto a perizia psichiatrica, secondo il Gip non vi erano dubbi. Stefano Bruno, il suo legale, ha spiegato: “Il Giudice ha ritenuto che le modalità con cui è stato commesso il reato è talmente chiara da non rendere necessario procedere con una perizia psichiatrica“. “Ripeterò la richiesta in udienza preliminare, anche perché ho aspettato mesi prima di chiedere una valutazione psichiatrica, per sincerarmi personalmente delle condizioni del mio assistito” continua poi.

Rifiutata la perizia psichiatrica

Secondo il Gip Paitoni avrebbe agito con estrema lucidità, probabilmente per “colpire” la moglie. Per “punire” l’ex compagna e madre del bambino dopo averlo lasciato Paitoni ha ucciso il piccolo. Dopo essersi assicurato che il padre, nonno del bambino, fosse attento alla televisione ha attirato il bimbo con la scusa della merenda per poi ucciderlo.

Daniela Borgonovo Procuratore della Repubblcia di Varese ha fatto sapere tramite una nota: “Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni in Morazzone il 1 gennaio scorso, si è suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore“. Mentre Stefano Bruno, avvocato di Paitoni, commenta: “Ognuno faccia i conti con la propria coscienza“.