Tragedia nei cieli, Giacomo Di Napoli precipita con l’aliante e muore a soli 20 anni

Un vero e proprio dramma quello consumatosi a Terni. Giacomo Di Napoli, un ragazzo di 20 anni, era a bordo del suo aliante quando questo si è schiantato in fase di atterraggio nei pressi di un campo in Umbria. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. I fatti risalgono al pomeriggio quando la vittima si trovava nel territorio del comune di Castel Viscardo, in provincia di Terni.

Giacomo era un ragazzo di Prato. Pare che stesse cercando di atterrare sulla pista della locale avio superficie, quando qualcosa è andato storto. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato il 20enne a perdere il controllo del velivolo senza motore in fase di atterraggio. L’impatto è stato purtroppo violentissimo. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I sanitari del 118, infatti, non hanno potuto fare che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il pm di turno della procura di Terni per un sopralluogo. Lo stesso magistrato ha disposto il sequestro dell’area in cui è accaduto l’incidente, del velivolo e della salma, in attesa venga fatta luce sui fatti. E’ probabile che sul corpo venga disposta l’autopsia, mentre sul velivolo si procederà agli accertamenti tecnici per valutare eventuali malfunzionamenti.