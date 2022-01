Uccide figlio di 7 anni e nasconde il cadavere nell’armadio, poi accoltella l’ex moglie: dramma a Varese

Davide Paitoni, il 40 enne che la notte scorsa ha ucciso con una coltellata alla gola il figlio di sette anni, Daniele, era ai domiciliari dopo essere stato arrestato per aver accoltellato alla schiena un collega di lavoro, lo scorso 26 novembre ad Azzate, in provincia di Varese. A quanto emerso l’uomo aveva ottenuto di trascorrere il Capodanno con il figlio che, questa sera, sarebbe dovuto tornare dalla mamma. Secondo le prime informazioni, ieri sera Paitoni ha ucciso il suo bambino, poi ha guidato fino a casa dei suoceri e ha ferito la moglie. Sono stati i genitori della donna ad avvisare i militari della presenza del nipotino a casa di Paitoni, poi trovato cadavere nell’armadio.

Davide Paitone, questo il nome dell’uomo, era ai domiciliari dopo essere stato arrestato per aver accoltellato alla schiena un collega di lavoro, lo scorso 26 novembre ad Azzate, in provincia di Varese. A quanto emerso l’uomo aveva ottenuto di trascorrere il Capodanno con il figlio che, questa sera, sarebbe dovuto tornare dalla mamma. Secondo le prime informazioni, ieri sera Paitone ha ucciso il suo bambino, poi ha guidato fino a casa dei suoceri e ha ferito la moglie. Sono stati i genitori della donna ad avvisare i militari della presenza del nipotino a casa di Paitone, poi trovato cadavere nell’armadio. Sul corpo del bambino gli inquirenti hanno trovato un biglietto: una specie di confessione di quello che aveva fatto. Davide Paitone aveva del resto inviato anche un messaggio vocale al padre con il quale lo avvertiva di aver fatto del male al bambino e di non guardare dentro l’armadio.