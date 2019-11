Disagi nelle scuole a Napoli. Piove in classe al liceo Vittorini, infiltrazioni anche nell’Alpi-Levi a Scampia

A subire i disagi del maltempo e delle piogge che stanno funestando la Campania sono anche diverse scuole del territorio napoletano e regionale. In questo caso, le foto a corredo dell’articolo si riferiscono alla situazione del plesso elementare Alpi-Levi di viale della Resistenza a Scampia dove diverse infiltrazioni d’acqua provenienti dal soffitto hanno reso impraticabile uno spazio all’interno della scuola situata non distante dal campo rom di Cupa Perillo costringendo gli operatori scolastici ad usare secchi per evitare allagamenti. La struttura è la stessa in cui la preside Rosalba Rotondo decise ad inizio anno di chiudere 4 aule dell’asilo per motivi igienici-sanitari perché troppo vicine ad una enorme discarica di rifiuti poi eliminata dopo un laborioso intervento da parte di Asìa. Dal quartiere, il comitato “Liberamente’’ chiede un immediato intervento dell’assessore comunale all’Istruzione della giunta de Magistris Annamaria Palmieri. Al plesso elementare Alpi, denunciano da “Liberamente’’ «le guaine sono oramai inesistenti, la palestra è inagibile da anni e il piano superiore è chiuso ed interdetto». Dal canto suo l’Assessorato retto dalla Palmieri ha annunciato l’approvazione in giunta di una delibera che destina una cifra di circa 250.000 euro per la manutenzione di 4 scuole in alcuni quartieri cittadini ma, almeno per il momento, tale somma non riguarda l’area di Scampia.

Disagi anche al liceo Vittorini

Caduta di calcinacci e acqua che piove dal soffitto. È questa la scena presentatasi nelle scorse ora dinanzi agli alunni e ai docenti del Liceo Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di via Domenico Fontana. Sia all’esterno che all’interno della scuola al Rione Alto la pioggia ha dunque causato danni, come successo a macchia di leopardo in diverse strutture scolastiche della città. Dunque, non solo la chiusura per l’allerta meteo dei giorni scorsi dopo l’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris a seguito del bollettino diramato dalla Protezione Civile, il Vittorini deve fare i conti anche con parziale allagamenti e piccoli cedimenti ad attività scolastiche riprese.

Gli interventi

Sono state approvate in Giunta su proposta dell’Assessore alla scuola Annamaria Palmieri quattro delibere inerenti interventi di edilizia scolastica. Con fondi di Patto per Napoli ha inizio la messa in sicurezza delle scale di emergenza dei plessi scolastici a partire dall’ IC Madonna Assunta e Nicolini di Giacomo per un importo complessivo di 249.000 euro. Sono stati inoltre deliberati lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti esterni del plesso Alfano e dell’ IC Bracco nella IX Municipalità per un importo di 194.000 euro. Infine con due delibere sono stati approvati i progetti di adeguamento strutturale antisismico dei 4 corpi di fabbrica del Circolo comunale Ugo Palermo per un importo complessivo di 550.000 euro.