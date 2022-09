Disastro nelle Marche, ritrovate le scarpette del piccolo Mattia

Sono state ritrovate le scarpe del piccolo Mattia, solo otto anni, strappato via dalle braccia della madre dalla tremenda inondazione avvenuta nelle Marche pochi giorni fa. Era il 15 settembre quando un inondazione ha devastato il Senigalliese (Marche) ed è proprio questa la causa della scomparsa del piccolo Mattia, che insieme con Brunella Chiù (56 anni), è ancora al centro delle ricerche.

Le ricerche di Mattia

Ieri il fango ha “riportato” ai suoi cari lo zainetto di Mattia, a circa 8km dal punto in cui il piccolo è scomparso, portato via da un ondata di acqua e fango. Il ritrovamento dello zainetto però pare non essere troppo d’aiuto per il ritrovamento del piccolo. Lo zainetto di Mattia, infatti, ritrovato a ben otto kilometri dal punto di scomparsa, non da indizi sul probabile luogo di ritrovamento del piccolo.

I sommozzatori continuano le loro ricerche che stamattina si sono concentrate in un’ansa del torrente di Nevola. All’inizio concentrati su una strettoia i sommozzatori si sono poi spostati verso valle. Alle strazianti ricerche del piccolo Mattia con il fiato sospeso ed occhi pieni di speranza e dolore assistono gli zii materni ed il padre del piccolo. Pochi giorni fa a dare “speranza” sono stati i cani molecolari. Quest’ultimi sono cani addestrati in Svizzera e San Marino e sono in grado di ritrovare persone che vertono in qualsiasi condizione.

La “pista” dei cani molecolari

I cani hanno infatti fiutato qualcosa nel luogo in cui era stata ritrovata la macchina della madre del piccolo Mattia. In quel preciso punto infatti gli eroi a quattro zampe hanno subito puntato qualcosa. Uno di loro ha addirittura cercato di tuffarsi in acqua per seguire la forte “pista” del suo naso.