Napoli. Zona ospedaliera completamente paralizzata dal traffico, spiegato il motivo

Zona ospedaliera completamente paralizzata dal traffico, lunghe code e ore di attesa hanno snervato gli automobilisti. Tutti si chiedevano cosa fosse successo. Ad intervenire è Gennaro Acampora Consigliere Pd Comune di Napoli: “Ovviamente come sempre in tanti mi hanno chiesto info e dato suggerimenti. Purtroppo la problematica cosi evidente e complicato, stamane si è avuta in primis per dei lavori di Enel in Via Pansini, in secondo luogo per un enorme flusso, molto maggiore dell’ordinario, verso gli ambulatori ospedalieri, in virtù anche del lungo fine settimana, probabilmente. Ho chiesto in virtù di ciò che è accaduto all’Assessore De Iesu della Polizia Municipale, che subito si è mobilitato, anche con un confronto telefonico avuto, di ragionare su una soluzione affinchè quando avvengono emergenze la Polizia Municipale deve presidiare le strade dell’anello del Cardarelli. Oggi questo disagio ha visto coinvolte tre Municipalità (Arenella-Chiaiano-Colli Aminei). Credo sia utile creare un servizio specifico che tuteli la viabilità degli ospedali in quanto i grandi flussi di auto che già normalmente generano caos, in caso di emergenza fanno esplodere una situazione creando disagi alle famiglie, ai malati, ai lavoratori ecc.”