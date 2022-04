Discarica abusiva in spiaggia a Coroglio: seguono i rifiuti e trovano il colpevole

Celle frigorifero, grandi elettrodomestici e altri rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Coroglio, a Napoli. Una vera e propria discarica abusiva scoperta nell’ambito dei controlli del territorio effettuati dal Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale.

Rifiuti abbandonati in spiaggia, multato il colpevole

I caschi bianchi, attraverso i numeri seriali riportati su alcune celle frigo – di quelle solitamente date in comodato d’uso da grandi società industriali – sono riusciti a risalire al responsabile. L’uomo, adesso, dovrà pagare la sanzione prevista dal testo unico sull’ambiente. In più, dovrà anche provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti prodotti e scaricati illecitamente.

Altri rifiuti abbandonati illecitamente a Corso Vittorio Emanuele

I controlli sono continuati al Corso Vittorio Emanuele. Qui gli Agenti della Municipale hanno, invece, sorpreso due operai. Questi avevano abbandonato alla base dei contenitori della raccolta differenziata alcuni sacchi neri contenenti scarti di lavorazione edile. Analoghi sacchi, inoltre, erano stati abbandonati anche lungo il marciapiede.

Gli agenti seguono la scia di sacchi e trovano il responsabile

E’ bastato seguirne l’itinerario per scoprire che provenivano da un appartamento di via Cacciottoli dove si stavano svolgendo dei lavori di rifacimento. A quel punto, gli agenti hanno multato il trasgressore per un importo di circa 1200 euro ed gli hanno intimato di rimuovere immediatamente i sacchi abbandonati.