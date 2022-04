Covid in Campania, aumentano ricoveri in terapia intensiva e tasso di positività

In aumento i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività per il Covid. Secondo i dati del bollettino regionale della Campania, i positivi di oggi sono 7.435 su 41.316 test con una quota del 17,99%, in aumento rispetto al 17,47% di ieri. 6 le nuove vittime.

I ricoverati in terapia intensiva sono 36, a fronte dei 31 precedenti, mentre i posti in degenza occupati passano da 725 a 720. I positivi all’antigenico sono 6.487, quelli al molecolare 948. I test antigenici effettuati sono stati 31.165, i molecolari 10.151.

“In Cina picco di contagi, qui serve prudenza”, De Luca preoccupato dalla nuova variante

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato a parlare del contagio covid a margine della tappa a Napoli del tour italiano di Cdp. “Guardo la Cina che anticipa sempre di 4-5 mesi quello che succede nel resto del mondo sul covid. Abbiamo avuto a Shanghai il picco di contagio più alto degli ultimi 2 anni, perché è venuta fuori una variante che è più contagiosa anche di Omicron 2. Tutti quanti abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma abbiamo il dovere di dire ai nostri concittadini che occorre prudenza. Noi avremo quest’estate un rimescolamento sociale, è chiaro che la gente andrà in giro, abbiamo tutti quanti voglia di respirare e di metterci in movimento, ma perlomeno manteniamo sempre la mascherina. Almeno questo elemento di prudenza manteniamolo, anche perché registriamo un aumento di contagi soprattutto nella fascia al di sotto dei 18 anni. E quindi la situazione rimane delicata. Siamo prudenti, almeno questo“, dichiara Governatore.