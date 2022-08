Divieto di balneazione al Lido di Licola, firmata l’ordinanza comunale

Oggi il vicesindaco Filippo Monaco ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di balneazione nelle aree marino-costiera in un tratto del Lido di Licola. Ieri l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania-Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso una nota al comune di Pozzuoli nella quale ha individuato le aree non idonee alla balneazione.

I risultati sono stati ottenuti dopo le analisi condotte dai tecnici dell’Arpac che, martedì scorso, hanno prelevato l’acqua nel tratto marittimo. Dunque il provvedimento comunale prevede il divieto di balneazione, fino a nuova comunicazione da parte dell’agenzia regionale per l’anno 2022, nella zona di Lido di Licola.

LIDO DI LICOLA DOPO ARCO FELICE E LUCRINO

Ieri il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, a causa delle condizioni in cui si trova il mare nel tratto di costa tra Arco Felice e Lucrino, invaso da liquami e rifiuti, ha informato i cittadini di aver chiesto all’Arpac delle analisi specifiche “per l’eventuale presenza di fattori nocivi per la salute”. In attesa dei risultato, la fascia tricolore invita i cittadini a non fare il bagno nello specchio d’acqua interessato.

Il post Facebook del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni

“𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗔𝗿𝗰𝗼 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗿𝗶𝗻𝗼, 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗥𝗣𝗔𝗖 𝗱𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗰𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲. 𝗜𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶, 𝘀𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮, 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗮𝗴𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼. 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶”.