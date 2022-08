Domenica In, la nuova sigla avrà la voce di Franco Ricciardi e Andrea Sannino

La nuova sigla di Domenica In avrà la voce Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Ad annunciarlo sono stati proprio i due artisti su Facebook, pubblicando una foto insieme a Mara Venier: “Finalmente possiamo dirvelo!! La sigla della nuova edizione di Domenica in… LA CANTIAMO NOI!!! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre!! GRAZIE A QUESTA DONNA MERAVIGLIOSA!!! W Mara”.

Tantissimi i commenti dei fan che non vedono l’ora di ascoltare la nuova sigla e che fanno i migliori auguri ai due cantanti. “Che bello sono contentissima per voi..meritate il meglio forza ragazzi io vi seguo sempre e vengo sempre ai vostri concerti..siete fortissimiii avanti cosi vi voglio troppo bene un bacio grande grande” scrive Monica. “Orgogliosa di essere napoletana… bravi ragazzi complimenti!!! E grazie anche ad una donna stupenda e speciale come Mara Venier…. la adoro!!! La seguo da quando ero piccola!!!” è il commento di Annalisa.

La puntata d’esordio della nuova stagione, con la sigla cantata da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, andrà in onda domenica 11 settembre, e come sempre tante saranno le emozioni e i colpi di scena. Non mancheranno ovviamente numerosi ospiti che terranno compagnia ai telespettatori per tutto il pomeriggio.