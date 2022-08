Chi è Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia: cifra da capogiro per le nozze di Federica Pellegrini

Enzo Miccio non trattiene l’emozione e si lascia andare a una dedica speciale su Instagram per i neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il wedding planner ha curato ogni piccolo dettaglio del matrimonio, dagli allestimenti in chiesa fino alla grande festa nel resort a 5 stelle sull’Isola delle Rose, nella laguna di Venezia. Ha creato la magia Enzo, eppure lascia la città commosso, emozionato e grato per aver partecipato alle nozze.

«Torno a casa ma ho un po’ di malinconia, di tristezza negli occhi, è stato troppo bello. Mi dispiace lasciare Federica e Matteo. Vi mando un bacio ragazzi, è stato bellissimo stare con voi, vi voglio bene», così Enzo saluta gli sposi, con la voce rotta dall’emozione e gli occhi gonfi di lacrime.

Un meraviglioso ricordo che la Pellegrini e Giunta porteranno nel cuore per sempre, in fondo Enzo Miccio ha regalato il giorno più bello della loro vita. Il direttore artistico dedica inoltre un post alla coppia, con un breve video del matrimonio e le belle parole: «L’affetto che circonda questa super coppia è davvero indescrivibile. Cori festanti, applausi, urla di gioia e di auguri hanno accolto Matteo e Federica all’uscita della Chiesa di San Zaccaria. E’ stata emozione e commozione iniseme…Difficile da descrivere. Auguri amici cari».

Federica Pellegrini sposa il suo allenatore Matteo Giunta: tanti vip tra gli ospiti

Federica Pellegrini è arrivata con 40 minuti di ritardo all’altare, accompagnata dal papà Roberto e da cinque damigelle d’élite: le colleghe nuotatrici Martina Carraro, Sara Francheschi, Laura Letrari, Chiara Masini Luccetti e Alice Mizzau. Ad attendere la campionessa, oltre allo sposo, anche don Antonio Genovese, ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che l’ha vista crescere, e i testimoni, cioè i fratelli dei due innamorati.

Dopo la cerimonia, i novelli sposi e i loro 160 invitati si sono diretti al più vicino imbarcadero per raggiungere la lussuosa location del ricevimento e del banchetto, sull’Isola Delle Rose. Tra gli ospiti della Divina e del suo consorte, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, la presentatrice televisiva Ludovica Comello, lo chef Iginio Massari e ovviamente tanti sportivi.

Quanto hanno speso Federica Pellegrini e Matteo Giunta per il loro matrimonio

A far parlare in queste ore sono stati però anche e soprattutto i costi del matrimonio principesco di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, organizzato dalla star dei wedding planner Enzo Miccio, che ne ha curato ogni dettaglio. Stando alle indiscrezioni, rivolgersi all’esperto può costare fino a 50 mila euro. Ma è probabile che per accontentare i colleghi vip ed esaudire i loro desideri nuziali il gentleman di San Giuseppe Vesuviano chieda cifre superiori.

Gli sposi, insomma, non hanno badato a spese tra traghetti, location, decorazioni, abiti, anelli e ricevimento per regalarsi un matrimonio principesco. Tutto lecito, visti i guadagni di Federica Pellegrini, che potete consultare qua, e i tanti record che le hanno valso l’ingresso nell’Olimpo dello sport internazionale. I due, comunque, non hanno abbandonato il loro impegno nel sociale neanche per il giorno dedicato al loro amore. Agli invitati hanno infatti chiesto di evitare i regali e fare un’offerta a due associazioni benefiche.