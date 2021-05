Orta di Atella piange Domenico Napolitano, l’avvocato 50enne portato via dal Covid. A dare il triste annuncio la pagina Facebook Informazioni di Orta, che scrive: “Oggi un intera comunità ricorda un suo concittadino, il giovane Domenico Napolitano persona sempre sorridente e vivace ci lascia spiazzati, dopo aver lottato con tutta la sua forza questo maledetto Covid 19 non gli ha dato tregua. R. I. P in Pace le nostre sentite condoglianze alla famiglia Napolitano”.

Il ricordo di chi conosceva Domenico Napolitano

Stimato professionista, Domenico ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore di tutti i suoi concittadini. Tantissimi in queste ore i messaggi social a lui rivolti. Tra questi anche il Club Napoli di Orta che scrive: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Purtroppo Domenico Napolitano dopo alcuni mesi di battaglia, ha perso la sua personale sfida contro il Covid, e ci lascia a soli 50 anni. Ci uniamo al dolore della famiglia Napolitano ed in particolare del socio Francesco”.

Toccante anche il ricordo di Maria Grazia: “Oggi è la Festa della Mamma, quella persona che per i propri figli si farebbe ammazzare per il tanto amore incondizionato che ha nei loro confronti……ma è anche un giorno molto triste per la comunità ortese per la precoce perdita di un Figlio, fratello, marito, padre e amico Domenico Napolitano, che ha combattuto con tutte le sue forze contro questo maledetto virus, che Dio lo abbia in gloria e che dia soprattutto tanta forza alla sua cara mamma e alla sua amata moglie!!! Buona giornata a tutti e cerchiamo di non abbassare mai la guardia perché il “maledetto” è ancora in mezzo a noi, non crediate che chi ha avuto già il virus o sia già vaccinato può scamparlo, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana“.