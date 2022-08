Donati gli organi di Romeo, il magnifico gesto della famiglia

Nicolas avrebbe guidato sotto l’effetto di droga venerdì sera, quando il 18enne ha travolto Romeo Golia a Terracina. Come riporta il Mattino i familiari hanno deciso di acconsentire alla donazione degli organi, magnifico gesto che consentirà di salvare altre vite. Da qualche anno il piccolo era orfano di padre, delineando il tragico fato per la famiglia Golia. I funerali di Romeo saranno celebrati a Napoli nella parrocchia di viale dei Pini.

Intanto proseguono le indagini, oggi, l’informativa della polizia locale arriverà alla Procura di Latina sul tavolo del sostituto procuratore. Dopodiché il 18enne si ritroverà iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale aggravata.

LE DEDICHE PER ROMEO

“Carissimi fedeli, la nostra Comunità Parrocchiale, come una famiglia, si stringe calorosamente attorno alla famiglia Golia. Questa mattina soltanto abbiamo appreso della nascita al Cielo del piccolo Romeo , travolto da un auto il 5 agosto sera e poi spirato al Bambin Gesù di Roma il 6 agosto mattina. Ha ricevuto il dono della Prima Comunione il 4 giugno nella messa vigliare della Pentecoste. Invochiamo un balsamo di consolazione e di pace soprattutto per il cuore della mamma! Appena avremo notizie certe sulla possibilità di celebrare e salutare questo meraviglioso fratellino, vi daremo informazione. Ora il dono più bello e più importante è il sostegno nella preghiera e nella vicinanza alla sua famiglia. Vi abbraccio tutti personalmente. Padre Rosario”, questo il post della Parrocchia Santi Antonio di Padova e Annibale Maria.

“Un grandissimo dolore pervade l’animo di noi tutti per la prematura e tragica scomparsa del piccolo Romeo Golia. Che questo angelo riposi ora in pace tra le braccia stesse di Dio e che lo Spirito Santo dispensi a chi lo ama la grazia necessaria per attraversare questo immenso dolore. La preside e il personale tutto della scuola sono vicini con cuore sincero alla sua famiglia“, parole di cordoglio espresse dal 21simo circolo didattico Mameli Zuppetta.

LA PASSIONE DEL RUGBY

“La notizia improvvisa del tragico incidente che ingiustamente ti ha portato via da questa vita, mentre stavi trascorrendo spensierato le vacanze al mare con la tua cara Mamma, ci ha letteralmente sconvolti. Non è giusto, non è giusto andarsene così. Tu, giovanissimo rugbista fino agli U10 del minirugby Partenope e lupetto Scout, tu eri molto responsabile e sapevi cosa fare. Ma non è servito. Raffaele il tuo primo allenatore, il domatore di caratteri veri e vulcanici come il tuo, ricorda quando volevi il solletico come ricompenso per tornare in campo. Affettuoso come pochi con i compagni. Questa immagine ti ritrae quando durante il lockdown eravate costretti a stare chiusi in casa, giocando a distanza con le lettere della vostra amata squadra senza mollare il pallone. Sei un grande Romeo, raggiungi adesso tuo papà, e noi qui non ti dimenticheremo e cercheremo di stare vicini alla tua Mamma”, salutato così da Partenope Rugbyò.

.