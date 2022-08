Fabian Ruiz vicinissimo alla firma col PSG, Alvino: “Questo trasferimento è opera d’arte”

Sono giorni roventi fronte mercato in casa Napoli. Dopo aver metabolizzato gli addii di tre pilastri come Insigne, Mertens e Koulibaly (ma anche di Ospina), i tifosi sono spaventati dalla possibile partenza anche di Fabian Ruiz. Secondo l’Equipe il centrocampista azzurro avrebbe detto sì al PSG, che ha rotto gli indugi puntando dritto sullo spagnolo. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo. Ora i parigini devono trattare con il Napoli: il club di De Laurentiis valuta Fabian Ruiz 30 milioni, i francesi avrebbero già avanzato un’offerta di 25 milioni bonus compresi. I contatti tra le parti sarebbero continui e si potrebbe arrivare alla fumata bianca nel giro di pochi giorni.

Il commento di Carlo Alvino

La possibile cessione dello spagnolo in Ligue 1 è stata così commentata da Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il Napoli e la società francese hanno degli ottimi rapporti e credo che la trattativa si stai avviando verso la chiusura. La cessione di Fabian Ruiz è da considerare come un’opera d’arte confezionata dagli agenti del giocatore con cui il Napoli ha interrotto i rapporti dop il rifiuto del rinnovo di contratto”.

Da Raspadori a Kepa-Navas: le strategie in entrata degli azzurri

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Kvara, Oliveira, Kim e Ostigard, il Napoli sembra aver puntato forte anche su Giacomo Raspadori. Per l’attaccante in forza al Sassuolo la trattativa sarebbe ben avviata e, secondo Sky Sport, addirittura prossima alla chiusura. Gli azzurri hanno avanzato una proposta da 30 milioni di euro, mentre i neroverdi valutano l’attaccante 40 milioni. Possibile l’intesa in “stile Scamacca” con il West Ham: 33/35 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita.

Raspadori sarebbe il sesto acquisto del Napoli, il più caro in questa sessione di mercato. Gli azzurri hanno già speso 59,05 milioni di euro, incassando 52,45 milioni (dati Transfermarkt).

Nodo portiere: complice l’operazione Fabian Ruiz-PSG, gli azzurri ne approfitteranno per parlare con i francesi di Keylor Navas. La trattativa per l’estremo difensore costaricense, però, potrebbe essere slegata rispetto all’operazione Fabian. È in stand-by, invece, la trattativa con il Chelsea per Kepa.