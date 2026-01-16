PUBBLICITÀ
Donna colpita da un monopattino a Napoli, si indaga su due ragazzini

L’episodio è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati mostrano due giovani, a volto scoperto, arrivare in scooter con un monopattino al seguito. Le immagini chiariscono anche che il mezzo non è precipitato accidentalmente: secondo quanto emerso dalle indagini, il monopattino sarebbe stato deliberatamente lanciato dal parcheggio sopraelevato di Piazzale Tecchio, tra via Claudio e viale Augusto, da un’altezza di circa otto metri.

Gli inquirenti parlano di un gesto di natura criminale, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Il monopattino ha infatti colpito in pieno una donna di 67 anni, che nulla aveva a che fare con l’accaduto. La vittima è attualmente ricoverata al Cardarelli in prognosi riservata per un politrauma con lesioni alla testa, alla spalla e all’addome. Sono in corso tutti gli accertamenti clinici necessari per valutare la gravità delle ferite e l’eventuale necessità di un intervento chirurgico. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato San Paolo, che stanno lavorando per identificare e rintracciare i due responsabili dell’azione.

