Donna fermata per un controllo, agenti della Municipale aggrediti a Piazza Garibaldi

Fermano per un controllo in piazza Garibaldi una donna di nazionalità nigeriana intenta a vendere cibi cotti senza autorizzazione: in un battibaleno, vengono accerchiati da un centinaio di persone di straniere, soprattutto di etnia africana, subendo una vera e propria aggressione. Serata di paura, quella di sabato, per diversi agenti della Polizia municipale dell’Unità Operativa San Lorenzo diretta dal comandante Alfredo Marraffino.

L’accaduto

Sabato sera in piazza Garibaldi i caschi bianchi fermano una donna nigeriana chiedendole di mostrare cosa trasporti in un passeggino che ha con sè. All’interno, i vigili urbani trovano alcuni cibi cotti pronti alla vendita senza però alcuna autorizzazione. Mentre i controlli proseguono in oltre cento, soprattutto di origine africana, accerchiano gli agenti di Polizia Municipale iniziando a inveire contro di loro.

Da lì a poco la situazione degenera: i vigili urbani subiscono lanci di oggetti e anche del del cibo trasportato dalla donna per poi essere aggrediti fisicamente al culmine delle tensioni. Uno degli agenti è morso a un braccio, altri quattro colleghi riportano lesioni seppur lievi. Per i 5 poliziotti municipali i referti medici parlano di una prognosi di 5 giorni. Imbrattati dal lancio del cibo anche alcuni mezzi in dotazione alla Municipale dell’Unità Operativa di San Lorenzo. La donna nigeriana fermata per il controllo, seppur a fatica, sarà bloccata e denunciata.

Le reazioni

Inevitabili, visto il tema della sicurezza di piazza Garibaldi, le reazioni a quanto successo di ieri sera. «Un gesto criminale di sconsiderati, abusivi, extracomunitari, che non vogliono accettare regole e credono di farla da padroni!». Così definisce l’episodio Luigi Musto».

Per il capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico, Gennaro Acampora, «la delinquenza va contrastata con uno sforzo del Comune. Occorre l’aiuto dei servizi sociali e di centri e comunità di accoglienza che devono supportare le Istituzioni».

Preoccupata la presidente della Municipalità Quarta San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale. Maria Caniglia. «Semmai ce ne fosse bisogno – afferma – questa è l’ennesima dimostrazione che la questione sociale di piazza Garibaldi è un problema talmente complesso che da sola la municipale non basta. È un territorio di trincea dove serve un impegno di forze straordinarie a tutti i livelli. Dalla sicurezza ai servizi sociali sono tutti tasselli di un unico mosaico»».

Anche per Armando Simeone, consigliere d’opposizione alla Quarta Municipalità, nell’esprimere anch’egli solidarietà agli agenti di Polizia municipale del territorio, punta su un «un tavolo permanente (già c’era ) tra tutti i soggetti che vivono e lavorano in quell’area. Nessuno escluso. Le forze sane si devono unire».

«Non arretreremo di un millimetro: possono essere dieci, cento, mille. continueremo ad andare avanti per la legalità» assicura il comandante dell’Unità Operativa San Lorenzo Alfredo Marrafino.