Doppia gioia per Nino D’Angelo. Il cantante napoletano ha comunicato attraverso i suoi canali social il matrimonio di suoi figlio Toni con la giornalista Roberta Buonpane. Un giorno di felicità coronato con una seconda bella notizia: la neo-sposa è infatti in attesa di un figlio che si chiamerà Gaetano, come il nonno. Gioia tra i fan che hanno sommerso di messaggi di affetto e di auguri l’artista napoletano e la sua famiglia.

“Oggi mio figlio Toni si è sposato con Roberta e avranno un figlio che si chiamerà Gaetano ed io sarò ancora una volta un Nonno felice” ha scritto Nino D’Angelo, corredando il post con una foto del matrimonio.

Il matrimonio, celebrato con il rito civile, è stato officiato mercoledì mattina dal sindaco di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero. Tanta la commozione dei pochi presenti, nel rispetto delle normative covid, e dello stesso Nino D’Angelo che poi ha condiviso con i fan la sua gioia. I festeggiamenti sono poi continuati in un noto locale di Caianello.