Doppia gioia per Rudi Garcia: dopo l’approdo al Napoli, diventerà papà per la quarta volta

PUBBLICITÀ

Sono giorni di forte emozione per Rudi Garcia, neo-allenatore del Napoli annunciato la sera del 15 giugno dal presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo l’incarico appena ricevuto, con l’obiettivo di prendere in mano le chiavi del Napoli scudettato e di proseguire quanto di buono fatto da Luciano Spalletti, arriva un’ulteriore bella notizia per il tecnico francese: la fidanzata Francesca Brienza è in dolce attesa.

Sarà, quindi, il quarto figlio per Rudi Garcia, il primo con l’attuale compagna arrivato dopo le tre figlie avute dal precedente matrimonio.

PUBBLICITÀ

Rudi Garcia padre per la quarta volta: la compagna festeggia brindando al compleanno e alla quarta attesa

Il nuovo tecnico azzurro ha festeggiato con la sua dolce metà, ex giornalista di Roma TV conosciuta ai tempi in cui allenava la Roma, e con amici a “Il Marchese”, noto locale romano, e sui social tra le foto si nota il pancione appena accennato di lady Garcia che aveva già ringraziato i napoletani per i tanti messaggi ricevuti. Garcia si gode gli ultimi giorni di relax prima di arrivare a Napoli. Lunedì, infatti, è prevista la conferenza stampa di presentazione.