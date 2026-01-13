Dramma a Napoli, uomo si accascia a terra e muore davanti ai passanti

PUBBLICITÀ

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri all’interno del terminal degli aliscafi di Molo Beverello. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una persona senza fissa dimora, già nota perché solita frequentare la struttura nelle ultime settimane. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 20.30: l’uomo, che si trovava nei pressi delle biglietterie delle compagnie di navigazione operanti nello scalo dei mezzi veloci, si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra.

Alcuni presenti si sono accorti della situazione e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza esito. Dalle testimonianze raccolte, l’uomo sarebbe un cittadino italiano di circa 65 anni.

