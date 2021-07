Un terribile dramma si è verificato questa mattina all’alba sull’Appia a San Tammaro, in provincia di Caserta. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed ha preso in pieno un uomo mentre si trovava all’esterno del bar Buon Caffè, punto di ritrovo per quanti a quell’ora vanno a lavoro nei campi della zona o nei cantieri. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

La Volkswagen Golf, come riportato dal sito edizionecaserta, procedeva da Capua in direzione del carcere quando ha investito l’uomo, di nazionalità straniera. Il pedone, di cui non si conoscono ancora le generalità, è deceduto poco dopo l’impatto nonostante.

Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere

Foto: Ciò che vedo in città Smcv