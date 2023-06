Dramma sul lido a Torre Annunziata, ex vigile muore dopo il mare

PUBBLICITÀ

Stamattina un 68enne è morto su un noto lido probabilmente a causa di un malore come riporta il Corrierino. L’ex vigile urbano in pensione sarebbe stato vittima da infarto sulla spiaggia a Torre Annunziata. L’uomo aveva raggiunto lo stabilimento balneare insieme al nipote per trascorrere alcune ore di relax. Il 68enne è stato rianimato più volte, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Prima è stato soccorso dal personale della struttura e poi dagli operatori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

Turista americano muore all’ospedale del Mare, era in gita in Costiera

Michael Shelton è spirato all’Ospedale del Mare di Napoli. Era ricoverato in coma farmacologicamente indotto e collegato ad un ventilatore dopo l’incidente avvenuto lo scorso 23 maggio a Positano. Il 33enne è precipitato da un’altezza di circa 20 metri nei pressi della Grotta del Grado. Il turista venne soccorso da una squadra d’emergenza che lo trasportò in elicottero nel nosocomio napoletano a causa delle condizioni gravissime. Michael si trovava in Italia per partecipare al matrimonio di un amico.

IL COMUNICATO DELLA FAMILIA DI MICHAEL

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Michael Vito Shelton, avvenuta ieri, 10 giugno 2023. Stava andando bene e progredendo bene, ma un’embolia improvvisa lo ha strappato alla vita. I medici hanno lavorato su Michael per diverse ore, ma non sono riusciti a rianimarlo. Un grande shock per tutti noi, le cui speranze erano riposte nelle notizie sempre migliori che arrivavano. Ci aggrappiamo a tutti i bei ricordi che abbiamo di Michael, per quanto gentile fosse, quanto divertente fosse, quanto amore mostrasse a tutti coloro che incrociavano il suo cammino. Non ci sono aggettivi positivi sufficienti per descrivere adeguatamente chi era Michael come persona. Apprezziamo sinceramente la vostra generosità e tutte le preghiere e i buoni auguri che hanno dato a Michael la forza di lottare fino a questo punto. Non saremo mai in grado di sostituire una persona come Michael. Lo amiamo, ci manca già non sarà mai dimenticato. Vi preghiamo di darci il tempo di piangere come famiglia mentre affrontiamo le emozioni di questo momento difficile. Con amore, La famiglia Shelton“.