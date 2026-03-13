Drone si incaglia nell’albero a Napoli: trasportava droga, cellulari e sim

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I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro Salesiani Don Bosco nell’omonima via. Poco prima un drone si era incagliato in un ramo di un albero per poi volare via perdendo però ciò che trasportava. Rinvenuti e sequestrati 200 grammi di hashish, 1 telefono cellulare, 4 pennette usb, 2 mini telefoni, 16 sim, dei carica batterie e cavetti vari. Indagini in corso da parte dei carabinieri.