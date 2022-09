E’ di oltre 500 mln di euro il patrimonio della Regina, il testamento modificato poco prima della morte

Harry si è diretto verso Balmoral, in Scozia, per stare vicino alla regina Elisabetta morta nel pomeriggio di oggi a 96 anni. Da solo, senza sua moglie Meghan Markle, come inizialmente era stato riferito dai media britannici.

Immediatamente i due hanno interrotto il loro viaggio europeo. Sono volati dalla California solamente qualche giorno fa. Prima hanno presenziato al One Young World Summit, a Manchester e successivamente si sono spostati a Dusseldorf per gli Invictus Games. Questa sera avevano in programma di partecipare a un evento benefico programmato a Londra, il WellChill Awards. Ovviamente annullato per dirigersi quanto prima al capezzale di Elisabeth II, la regina d’Inghilterra più longeva di sempre. Per Harry, forse, semplicemente la nonna. Tornano così in Gran Bretagna per la prima volta dopo il Giubileo di Platino dello scorso giugno. Quella volta per festeggiare con tutti gli onori del caso il settantesimo anniversario dall’ascesa al trono della regina, questa volta potrebbe essere per salutarla per sempre. Meghan arriverà in un secondo momento. Come spiega una fonte vicina alla coppia, anche suo fratello William ha compiuto il viaggio senza la moglie Kate, rimasta a Windsor con i tre figli.

Harry incontrerà quindi suo fratello William. L’ultima volta che i due si sono parlati pubblicamente è stato al funerale del nonno, il principe Filippo avvenuto lo scorso aprile e poi a luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua di Lady D. Secondo i media britannici anche privatamente non c’è stato alcun contatto tra i due. Un tempo molto vicini, ora molto lontani. Per vari motivi: le accuse di Harry e Meghan nei confronti della famiglia reale in primis, senza dimenticare il documentario e il libro annunciato da Harry. All’interno dovrebbero esserci importanti rivelazioni su cosa sia davvero la famiglia reale. Pubblicamente contestati dai duchi del Sussex poiché antiquati, non coesi e soprattutto razzisti.

La rinuncia al titolo

Niente più titoli per i duchi”ribelli” di Sussex, Harry e Meghan. La coppia è stata ufficialmente privata dalla regina dei titoli di patroni di una serie di attività affidate loro in quanto membri della famiglia reale e per Harry anche di ruoli onorifici militari. Harry tempo fa ha confermato definitivamente la rinuncia allo status, per sé e la consorte, di membri senior della Royal Family, una decisione che era stata annunciata clamorosamente l’anno scorso in nome di una maggiore autonomia, cui ha fatto seguito il trasferimento per in America. La scelta di vivere autonomamente e di lavorare – recentemente hanno siglato un accordo megamilionario con Netflix – aveva portato il terremoto all’interno della famiglia reale britannica. I rumors dicono che non corra buon sangue tra Meghan e la cognata Catherine, moglie di William.

Regina Elisabetta morta, il testamento modificato: Harry e Meghan esclusi, i gioielli a Kate Middleton

La fortuna privata di Sua Maestà si aggirerebbe sui 365 milioni di sterline (435 milioni di euro), ma a questa somma si devono aggiungere opere d’arte, beni immobili, l’eredità del principe Filippo, tra i 23 e i 35 milioni di sterline e quella della Regina Madre, che viaggia sugli 83,4 milioni di sterline, più altri 200 milioni di sterline che deriverebbero da altri testamenti di membri della royal family.

In particolare, dal testamento sarebbe esclusa Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, nata nel 2021. La Regina ha visto la bimba solo in occasione del Giubileo di Platino e, secondo i rumors, sarebbe proprio questo il motivo dell’esclusione. Tutti i preziosi gioielli reali, che per tradizione sono donati a persone particolarmente importanti per la Regina, saranno lasciati a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015. Un tesoro che comprende diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane. Meghan a muso duro contro la Regina.

Dal testamento verrebbero esclusi anche Harry, Meghan e il primogenito Archie. Tutti gli oggetti personali di grande valore della sovrana dunque saranno divisi tra tutti i suoi familiari, tranne i duchi del Sussex.