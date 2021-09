È la Campania la meta preferita per l’estate 2021.

Lo comunica uno studio della società di social media monitoring Extreme Web Live che ha analizzato 400mila post Instagram georeferenziati e ventiquattro hashtag come #travel2italy, #italianlandscapes, #italytrip, tra quelli più utilizzati da chi condivide sui social foto di viaggio, monitorati in ogni momento della giornata per un periodo di osservazione di due mesi, luglio e agosto 2021.

Sono questi gli strumenti che hanno reso possibile seguire i flussi turistici in Italia durante l’ultima estate e che vedono la Campania al primo posto con l’11% dei post analizzati e geolocalizzati segue il Lazio con 9,7% e il Veneto con il 9,6%.

Sono 19 le spiaggie premiate con la bandiera blu

La Campania si distingue per per la qualità delle sue coste. Ben 19 sono le bandiere blu assegnate a diverse località. Riconoscimento assegnato sulla base di criteri “imperativi e guida” fra cui oltre mare risultato “eccellente” negli ultimi quattro anni. Anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi.

I turisti votano la Campania meta preferita dell’estate 2021

Tutto ciò ha portato migliaia di turisti a visitare la regione rendendo la Campania la meta preferita di quest’estate.