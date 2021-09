Grave lutto sconvolge la comunità di Mugnano. Si è spento a 34 anni Pasquale Cecere, storico fotografo molto noto in città. Ancora ignare le cause della morte, sulle quali c’è il massimo riserbo familiare. Pasquale era cresciuto in una famiglia di fotografi e, seguendo le orme del padre, aveva intrapreso anche lui la carriera.

Il cordoglio social per Pasquale Cecere

La notizia della sua giovane dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti, che in queste ore lo stanno ricordando con affetto sui social. Al cordoglio si unisce anche il gruppo Facebook cittadino: “Il nostro gruppo saluta un suo giovanissimo concittadino Pasquale Cecere (fotografo) e si stringe al dolore della famiglia Cecere per la grave perdita”. Tantissimi i commenti di chi aveva avuto il piacere di incontrarlo almeno una volta.

“La famiglia Cecere ha fermato con le loro fotografie i momenti più belli di ogni evento della mia famiglia da quando sono a Mugnano. Vent’anni di amicizia e rispetto e stamattina apprendere della prematura scomparsa di Pasquale lascia tanto dolore e incredulità. Siamo vicini a Salvatore e la sua famiglia”, scrive Mauro.