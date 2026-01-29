PUBBLICITÀ
È morto Gino Briglione, addio all’artista napoletano dei Gipsy Fint

Cordoglio sui social per la scomparsa di Gino Briglione, artista napoletano noto al pubblico per la sua appartenenza al gruppo Gipsy Fint.

I Gipsy Fint sono stati un gruppo di cabaret-musicale ideato nel 1997 da Giuseppe Maiulli durante la trasmissione televisiva Mavacao, in onda sull’emittente privata campana Napoli Tv. Il gruppo arrivò con grande simpatia anche su Mediaset.

Briglione ha anche avuto una lunga carriera come attore partecipando a film come “O’ surdato ‘nnammurato”, “Mi manda Picone”, “Lo studente”, fino agli sketch con i “Sergenti a sonagli”, “I salici piangenti”.

Tantissimi i messaggi di addio sui social come: “Apprendo questa notizia che mi rattrista parecchio. Conservo dei ricordi bellissimi della mia adolescenza quando recitavo e cantavo agli spettacoli organizzati da te”. E poi ancora: «Sei e resterai per sempre un pezzo del mio cuore. Buon viaggio prof!».

Giuseppe Maiulli dei Gipsy Fint ha invece scritto: «Un pezzo di me è andato via, quanta strada… quanta vita… quanti sogni realizzati insieme… Ciao Gino».

«Professore. Attore. Regista. Papà. Con profondo dolore comunico che mio padre ci ha lasciati. Gino Briglione. Grazie a chi vorrà ricordarlo con un pensiero» ha scritto il figlio.

I funerali si terranno oggi, giovedì 29 gennaio alle ore 15.30, presso la Parrocchia Sacra Famiglia di via Signorelli a Lago Patria.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

