Cordoglio sui social per la scomparsa di Gino Briglione, artista napoletano noto al pubblico per la sua appartenenza al gruppo Gipsy Fint.
I Gipsy Fint sono stati un gruppo di cabaret-musicale ideato nel 1997 da Giuseppe Maiulli durante la trasmissione televisiva Mavacao, in onda sull’emittente privata campana Napoli Tv. Il gruppo arrivò con grande simpatia anche su Mediaset.
È morto Gino Briglione, addio all’artista napoletano dei Gipsy Fint
Briglione ha anche avuto una lunga carriera come attore partecipando a film come “O’ surdato ‘nnammurato”, “Mi manda Picone”, “Lo studente”, fino agli sketch con i “Sergenti a sonagli”, “I salici piangenti”.
Tantissimi i messaggi di addio sui social come: “Apprendo questa notizia che mi rattrista parecchio. Conservo dei ricordi bellissimi della mia adolescenza quando recitavo e cantavo agli spettacoli organizzati da te”. E poi ancora: «Sei e resterai per sempre un pezzo del mio cuore. Buon viaggio prof!».
Giuseppe Maiulli dei Gipsy Fint ha invece scritto: «Un pezzo di me è andato via, quanta strada… quanta vita… quanti sogni realizzati insieme… Ciao Gino».
«Professore. Attore. Regista. Papà. Con profondo dolore comunico che mio padre ci ha lasciati. Gino Briglione. Grazie a chi vorrà ricordarlo con un pensiero» ha scritto il figlio.
I funerali si terranno oggi, giovedì 29 gennaio alle ore 15.30, presso la Parrocchia Sacra Famiglia di via Signorelli a Lago Patria.