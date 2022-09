Elodie insieme ad Andrea Iannone, arriva la conferma: “Sì, mi piace”

In questi giorni è iniziato il festival del cinema di Venezia e tra le tante star a passare sul red carpet c’è l’amatissima cantante Elodie, che debutta col film “Ti mangio il cuore”

I rumors su Elodie ed Andrea Iannone

Secondo il gossip la cantante Elodie starebbe vivendo una presunta relazione con l’ex pilota Andrea Iannone, la voce è dilagata sui social come un fiume in piena. I due inizialmente sono stati visti con gli amici presso un ristorante in una località della Puglia.

Dopo la Puglia i due sono stati ripresi in Costa Azzurra e poi a Lugano, località dove Iannone abita. Sembra infatti che i due si siano conosciuti anche grazie a Diletta Leotta essendo un’amica in comune di entrambi.

La riservatezza di Elodie, ma chiarezza del rapporto che ha con Iannone

Elodie ha dichiarato: “Marracash è rimasto affascinato da me come essere umano, così distante da quello che si vede in tv. Mi ha sempre spinto a considerare un punto di forza le mie origini.”

“Avevo paura delle critiche. Ancora oggi è una persona molto importante per me: quando ho bisogno di un suo parere, mi confronto con lui. È elegante, ma ha anche un animo animalesco. Sono innamoratissima di lui e credo che, indipendentemente da tutto, sia la persona che amerò di più in tutta la mia vita ed è una grande fortuna. Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza, magari amerò altre persone, ma ci sono persone che hanno un peso specifico nella tua vita e non tornano indietro”.

Infine chiarisce anche il suo rapporto con Iannone: “Andrea Iannone? E’ una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative da una nè dall’altra parte. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è questo il momento di parlare”.