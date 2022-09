Lutto per Vasco Rossi, è morta investita Daniela: ha ispirato la sua canzone Toffee

Avrebbe compiuto 58 anni a novembre. Conosciuta come “Toffee” per la sua smisurata passione per la musica di Vasco Rossi, Daniela Volponi muore investita mentre attraversa la strada vicino casa sua a Falconara.

Chi era Daniela Volponi

Toffee era Daniela Volponi, innamoratissima di Vasco Rossi e della vita, dei cagnolini e della natura. Daniela stava accompagnando il suo cagnolino nella passeggiata mattutina quotidiana e stava attraversando la strada vicino a casa sua quando è stata travolta, trascinata e uccisa da un’auto lungo la Statale Flaminia. La vittima, storica fan di Vasco Rossi, 57anni anni per tutti semplicemente Toffee (proprio come la canzone di ‘Blasco’ suo idolo). La donna abitava poco lontano dal luogo della tragedia.

Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva anche nel fan club ufficiale del rocker di Zocca. Lo aveva incontrato tante volte dal vivo, prima o dopo i concerti, facendo foto insieme a lui. Le canzoni del Blasco erano il suo pane quotidiano. L’ultimo incontro risale al concerto che Vasco Rossi ha tenuto a giugno scorso ad Ancona, allo stadio Del Conero.

Un’intera comunità sotto choc. Ma non sono quella di Falconara, dove viveva ormai da alcuni anni. Pure Ancona, e in particolare il quartiere di Torrette, dove Daniela solitamente trascorreva alcune ore della sua giornata in compagnia della mamma. Una visita e poi una passeggiata con Trilli nell’area cani del parco Gabbiano. In quello spazio verde riservato agli amici a quattro zampe. Esattamente lì dove aveva conosciuto tante persone che le volevano bene.” Era impossibile non stimarla e apprezzarla”, hanno aggiunto altri compagni di viaggio di Daniela. Per il suo carattere leale, schietto e vivace.

Amava gli animali e la musica, più specifica la musica rock di Vasco Rossi. Daniela era una fan così accanita che non mancava a nessuna data dei sui concerti e che spesso era riuscita ad incontrare il cantante e ad immortalare quei momenti insieme al “Blasco” tramite una foto. Profilo il quale nella mattinata del 6 settembre sono state pubblicate queste dolorose parole :“Salve a tutti, questa mattina alle 9 Toffee è stata investita da un’auto a pochi metri da casa sua a Falconara. Toffee purtroppo non è più con noi. Non riesco a dirvi altro, scusate. Arrivederci Toffee”.

Il momento dell’incidente di Daniela

Daniela stava attraversando la strada sulle strisce pedonali col suo cagnolino, quando un’auto l’ha investita. I medici hanno provato a soccorrerla ma ormai per la donna non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno aperto il fascicolo per omicidio stradale