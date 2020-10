Emergenza Covid, la provincia di Napoli prima in Italia per incremento di contagi

Covid in provincia di Napoli.

La Campania, nelle ultime settimane, è stabilmente diventata la regione italiana con più casi Covid. Nella fattispecie, come riporta in un report Il Mattino, nella graduatoria dell’incremento dei contagi suddiviso per province Napoli, dal 26 settembre, è costantemente prima in Italia superando Roma.

Solo nella giornata di ieri, l’area metropolitana di Napoli ha fatto contare 319 positivi su un totale di 395 in Campania. Ferma a 228 Roma, 153 Milano, 126 Torino e 122 Genova. Napoli conta costantemente numeri sopra 100, l’altro ieri addirittura 162. Ad oggi, in Italia abbiamo una media di 98 positivi ogni 100mila abitanti. Sopra la media la Sardegna con 142, Lazio (139) e poi la Campania con 134 seguita da Liguria (123), Trentino (119) ed Emilia-Romagna (113).

Covid in provincia, la situazione a Napoli Nord

La città con il più alto numero di contagi nell’area a nord di Napoli è Casoria con 147, seguita da Giugliano a 132. Subito dopo troviamo Pozzuoli, fermo a 105. Di poco, ma sotto quota 100, Acerra, Arzano, Caivano e Afragola mentre per scendere sotto i 10 casi bisogna andare nelle zone costiere di Bacoli, Procida e Ischia. Il più alto numero di ricoveri in ospedale si registra a Giugliano (uno in rianimazione) e Pozzuoli con 4, Casoria con 6. Altri due malati in rianimazione ad Afragola e Caivano.

Focolaio Covid in una casa di riposo a Portici: 57 positivi tra anziani e personale