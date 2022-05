Omicidio a Napoli, giovane ammazzato con 5 colpi di pistola: uno fatale alla testa

Il cadavere di un giovane di 28 anni è stato rinvenuto questa mattina dalle forze dell’ordine in un giardino condominiale di via Contieri, a Soccavo, periferia ovest di Napoli. È stato identificato come Emmauele De Angelis, pregiudicato della zona. È stato ucciso con diversi colpi di pistola, almeno 5, alcuni dei quali lo hanno raggiunto alla testa. Sul posto le volanti della Polizia di Stato e gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Emmanuele De Angelis è stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, presenti Squadra mobile e volanti. Si tratta del secondo fatto di sangue nel giro di poche ore avvenuto a Soccavo, dove ieri pomeriggio un 45enne, con precedenti di polizia, è stato ferito da un colpo di arma da fuoco a un gluteo in via Vicinale Palazziello. Questa mattina la segnalazione dell’esplosione di colpi di arma da fuoco in via Contieri, stradina poco trafficata che collega la parrocchia di Santa Maria delle Grazie con l’area alle spalle dell’ex Campo Paradiso; sul posto, in un giardino condominiale al civico 8, è stato trovato il corpo senza vita del 29enne, raggiunto da cinque proiettili alla testa.

Ieri, sempre a Soccavo, un 44enne già noto alla polizia, Antonio Ernano, è stato raggiunto da un proiettile al gluteo sinistro.