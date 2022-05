Nel Porto di Napoli la nave più grande al mondo, turisti accolti con un flash mob sulla musica classica napoletana

Nei giorni scorsi il Terminal Napoli SpA ha ospitato in Stazione Marittima tre grandi navi: la spettacolare nave più grande del mondo Wonder Of The Seas, della Royal Caribbean, la lussuosa Seaburn Quest, della Seabourn Cruise Line e la elegante Celebrity Edge, della Celebrity Cruises. Vediamole incorniciare l’edificio monumentale napoletano nello splendido ed unico panorama della città di Napoli. Un grazie alle compagnie che continuano a scegliere Napoli come meta turistica ed ai passeggeri che vivono con noi giornate indimenticabili. La Terminal Napoli SpA ha salutato i passeggeri delle grandi navi ormeggiate in Stazione Marittima con un flashmob sulla musica classica napoletana. Cantanti professionisti travestiti da operai ed addetti del terminal crociere hanno sorpreso i turisti intonando “Funiculì funiculà” durante le operazioni di imbarco.

In questo modo Napoli ha salutato la Wonder of the Seas, la Celebrity Edge e la Seaburn Quest, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei suoi passeggeri ed un emozione nello stile napoletano.

La Stazione Marittima di Napoli accoglie più di 1 milione di crocieristi all’anno assicurando elevati standard di ricezione e servizi.

L’edificio monumentale della Stazione Marittima di Napoli è stato costruito nel 1936 per soddisfare le esigenze del settore marittimo di inizio secolo, che richiedevano essenzialmente collegamenti transoceanici.

Dal 1997 la Terminal Napoli S.p.A., per atto concessorio dell’Autorità Portuale, gestisce i suoi spazi che sono stati oggetto di restauro e riorganizzazione, nel rispetto delle linee architettoniche originali. L’edificio, affacciato su Piazza Municipio, nel cuore di Napoli dove il mare lambisce sinuoso la città, è unico nel suo genere.