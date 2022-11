Dramma dopo il ricovero in ospedale, il piccolo Enrico muore a 2 anni

Lutto nella frazione di Leguigno, Casina (Reggio Emilia), per la scomparsa di Enrico Bosi. Il piccolo, di soli 2 anni e mezzo (3 il prossimo gennaio), era affetto da una patologia. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. Domenica è stato ricoverato all’ospedale di Parma e le sue condizioni di salute si sono poi improvvisamente aggravate, fino a giungere al triste epilogo. Lascia papà Roberto e mamma Isabella.

La notizia della prematura dipartita si è diffusa ieri in tutto il comune di Casina, gettando l’intera comunità nello sconforto. “Porgo le condoglianze – dice il primo cittadino di Casina – e la mia vicinanza, a nome dell’amministrazione comunale, a tutti i famigliari di Enrico. Sono molto dispiaciuto per quello che è successo”. La camera ardente per l’ultimo addio al piccolo Enrico sarà allestita nella giornata di domani alla casa funeraria della Croce Verde di Reggio.