Ercolano in lacrime per Emanuele, il 30enne vittima dell’incidente in autostrada

Drammatico incidente ieri mattina lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno nel quale ha perso la vita Emanuele Ascione, 30enne di Ercolano. Lo scontro è avvenuto all’alba tra i caselli di Scafati e Angri verso Salerno. Coinvolte nel sinistro quattro vetture. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Purtroppo Emanuele è deceduto nello scontro, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche gli equipaggi del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio social per Emanuele. Antonio, collega e amico, scrive sui social: “Mi è giunta una bruttissima notizia, che mi ha gelato il sangue, la morte di un mio collega dei tempi dell’università. Emanuele Ascione è ingegnere brillante oltre ad essere una persona educata, un po’ riservata ma allegra, una persona eccezionale!

Facemmo insieme il tirocinio con il prof. Carpinnelli sulle Smart Grid, tanto in voga allora come oggi. Ricordo le pause caffè fatte insieme alla macchinetta, tra un’equazione differenziale e variabili aleatorie; erano occasioni per parlare di politica, di viaggi e delle occasioni lavorative che ci aspettavamo. Che la terra ti sia lieve amico mio”.