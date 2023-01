Esplodono le tubature nella zona ospedaliera a Napoli: l’acqua arriva a cinque metri d’altezza

Pubblicità

Esplodono i tubi in Via Tommaso De Amicis, nei pressi del Nuovo Policlinico “Federico II” e nel cuore della Zona Ospedaliera di Napoli.

Il tombino, negli istanti successivi all’esplosione, si è subito trasformato in un geyser, con un potentissimo getto d’acqua che ha sfiorato i 7-8 metri d’altezza.

A riportare l’accaduto, il consigliere e capogruppo PD del Comune di Napoli Gennaro Acampora, che sul suo profilo Facebook ha dedicato un post a quanto accaduto e allegando alcune foto.

Esplodono le tubature in Zona Ospedaliera, intervengono i Vigili del Fuoco e i tecnici ABC

L’episodio è avvenuto attorno alle 13 di oggi pomeriggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell’ABC, che hanno subito iniziato le operazioni per la chiusura della tubatura. Il traffico è in tilt nella zona, le strade sono bloccate ma le operazioni di ripristino sono quasi giunte alla chiusura.

Stando a quanto dichiarato dagli stessi tecnici dell’ABC di Napoli, l’azienda speciale per l’acqua pubblica, il guasto sarà completamente riparato entro le prossime ore e la circolazione stradale riprenderà per intero, non appena possibile.

Simeone: “C’è da capire quanto accaduto, verranno effettuate tutte le verifiche del caso”

La circolazione stradale, come anticipato, è al momento interrotta per consentire tutte le operazioni di ripristino delle tubature. Fino a pochi giorni fa, lungo la strada, vi era un cantiere aperto, ma al momento non sembra esistere alcun collegamento tra le due cose.

Sulla questione è intervenuto il presidente della Commissione Trasporti Nino Simeone, che ha così parlato:

“Ho chiesto agli uffici tecnici comunali e dell’ABC una relazione su quanto avvenuto, ci saranno tutte le verifiche del caso. Bisogna capire cosa sia accaduto, anche perché è stata interessata una strada fondamentale per la Zona Ospedaliera, nei pressi del Policlinico, frequentata ogni giorno dalle autoambulanze e dai mezzi di soccorso e non si possono rischiare altre chiusure improvvise”.