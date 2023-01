Droga e armi per il clan di Frattaminore, quasi un secolo di carcere per il gruppo di ‘o scognat

Pubblicità

Quasi un secolo di carcere. Questa la richiesta avanzata ieri pomeriggio per il gruppo di Pasquale Landolfo ‘o scognat, protagonista di una guerra lampo con i Cristiano-Mormile, gruppo orbitante nelle palazzine della 167 di Arzano. Chi rischia maggiormente è il presunto vertice del gruppo capace di affermarsi in pochi mesi nell’hinterland di Napoli, Pasquale Landolfo ‘o scognat, che rischia una condanna a 22 anni di carcere. Richieste elevate anche per gli altri imputati arrestati nel blitz di inizio 2022: Antonio Martino rischia 14 anni , stessa pena per Francesca Cipolletti mentre

per Assunta Esposito chiesti 10 anni, 10 per Luigi Capuano mentre per Carmela Landolfo la richiesta è stata di tre anni e quattro mesi. Rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e

porto illegale di armi clandestine e comuni, aggravati dalle modalità mafiose tese ad agevolare il gruppo criminale di Frattaminore.