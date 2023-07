“Facciamo sesso o non esci con le tue amiche”. Padre accusato di abusi sulla figlia minorenne

PUBBLICITÀ

Ad oggi maggiorenne, una ragazza racconta turbamenti ed episodi scandalosi della sua adolescenza a causa degli abusi sessuali ad opera del padre. Per il momento continuano le indagini per una valutazione effettiva degli eventi.

La ricerca della verità

Dopo le testimonianze della figlia, un padre 48enne è indagato per violenza sessuale su minorenne, aggravata da una malsana imposizione dell’autorità genitoriale. Secondo il riordinamento degli eventi gli abusi dovrebbero risalire a quando la figlia aveva l’età di 10 anni. Nel corso del tempo, come raccontato dalla giovane ragazza, ad oggi maggiorenne, le perversioni del padre romagnolo assumevano sempre di più aspetti degenerativi. Dai 14 anni in poi vigevano assurde condizioni secondo le quali gli abusi continuavano limitando la sua libertà. Nel caso in cui avesse voluto uscire con le amiche, infatti, avrebbe prima dovuto concedersi sessualmente al padre.

PUBBLICITÀ

La versione della ragazza

La figlia dell’uomo per il momento è stata sentita in incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari. Dinnanzi ai riferimenti della figlia e alle accuse che gli imputano abusi sessuali l’uomo nega ogni cosa. Oltre a smentire tutte le versioni poste dalla ragazza il padre cerca di insinuare un’ulteriore visione affermando di essere vittima di un piano ben organizzato. Al di là di questi metodi intenti alla confusione, la ragazza reagisce confessando al gip che aveva cercato di risolvere questa situazione già precedentemente parlandone con un’insegnante ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare per il timore di non essere creduta.

Altre denunce a carico del padre 48enne

Dopo gli atteggiamenti restii della figlia e il silenzio che le ha impedito di avere giustizia per tutto questo tempo, tutto emerge grazie ad una terza persona. Un altro figlio dell’uomo che a sua volta aveva ricevuto maltrattamenti, abusi e comportamenti aggressivi trova il coraggio di denunciare il padre. Da questa miccia si alza un fuoco infernale alimentato dal racconto della figlia che a sua volta era stata ascoltata dalle autorità. Si viene a sapere che tali abusi si erano propagati fino al 2020 anno in cui il padre aveva abbandonato la casa in cui vivevano per via della separazione. Si attendono dalle indagini esiti determinanti.