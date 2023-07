La passione per Maradona non conosce confini, inaugurato a Londra il primo murales dedicato al “Pibe de oro”

PUBBLICITÀ

Diego Armando Maradona, dopo Napoli e Buenos Aires, “sbarca” anche a Londra. Nella serata di domenica scorsa infatti, precisamente al 124 Bricklane, è stato inaugurato il primo murales del “Pibe de Oro” in terra britannica, opera dell’artista di strada israeliano Benzi Brofman. Il dipinto vede Diego indossare la maglia del Napoli col tricolore e accanto lo stemma azzurro.

Inaugurato il primo murales di Maradona a Londra, la location scelta

La location scelta per la realizzazione del murales è la facciata esterna della sede del Napoli Fan Club UK, nato nel 2018 e luogo di ritrovo per i tantissimi tifosi napoletani residenti a Londra e nel Regno Unito. Tantissimi i fumogeni accesi al momento dell’inaugurazione del murales.

Un murales che, tra l’altro, fa notizia non solo per la sua bellezza, ma anche per la grande rivalità che c’era tra Maradona e gli inglesi, per il famoso mondiale messicano del 1986 che vide il Pibe de Oro realizzare una doppietta contro gli inglesi ai quarti di finale, doppietta iconica realizzata grazie al “Gol del Secolo” partendo da centrocampo e alla “Mano de Dios”. Da quella partita in poi, il rapporto tra Maradona e gli inglesi non sarebbe mai stato più lo stesso.

Di seguito, ecco il video dell’inaugurazione del murales, girato da Antonio del Vecchio: