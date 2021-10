Una veste tutta nuova per il social Facebook, che cambia il suo nome diventando ufficialmente: “Meta“, diminutivo di metaverso. Il suo fondatore e CEO Mark Zuckerberg ha annunciato e spiegato le modifiche con un post su facebook dal titolo: “FOUNDER’S LETTER, 2021”.

Nuova era per il mondo “Facebook”

Mark Zuckerberg, CEO della “famiglia” Facebook, che comprende non solo il social che oggi si battezza con un nuovo nome, ma anche altri tra i più comuni, come per esempio Instagram, ha avuto non pochi problemi negli ultimi anni con il suo “primogenito” Facebook, come ad esempio i dati rubati e la lotta contro le fake news. Decide quindi di dare una nuova veste al social blu, sperando di mettere in atto alcune delle sue più grandi ambizioni e di dar vita alla sua idea di “progresso tecnologico”.

E come poteva Zuckerberg annunciare i cambiamenti del social, se non attraverso il social stesso? Infatti è proprio con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, che annuncia al mondo le modifiche: “Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet, ed è anche il nuovo capitolo della nostra company”, scrive.

Le parole di Zuckerberg nel post sulla sua pagina

Spiega poi :”Nelle ultime decadi, la tecnologia ha dato alle persone il potere di connetersi e di esprimere noi stessi, mentre le connessioni si velocizzavano, i video diventavano una ricchezza maggiore per condividere esperienze. Siamo passati dal desktop al web al mobile; dai messaggi alle foto e poi ai video. Ma questa non è la fine del cerchio.” Il cambiamento nel nome del social è quindi solamente l’inizio, e anzi è proprio nel nuovo nome che troviamo indizi sui sogni di Zuckerberg.

Il Metaverso

“Meta” è infatti, abbreviazione di “metaverso“, ma “metaverso” non è un nome inventato dal giovane CEO. Il metaverso indica nell’effettivo “una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet” (Wikipedia) dove, a detta di Zuckerberg sarà possibile interagire, soprattutto in ambito lavorativo.

Continua sul suo post FB: “Le prossime piattaforme saranno ancora più immersive. La definizione dei criteri di qualità del metaverso sarà la sensazione dell’essere presenti, come se tu fossi esattamente lì con un’altra persona o in un’altro posto.” le sue ambizioni sono molto alte: “Nel metaverso sarai capace di fare quasi tutto quello che immagini”.

Il post continua spiegando i ruoli e i protagonisti dei cambiamenti che Zuckerberg ed il suo team vogliono mettere in atto. Non ci resta che aspettare e vedere se Facebook, o meglio Meta riuscirà a ripulire il suo “status” ed a rinascere.